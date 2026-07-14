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México

"Representa vidas salvadas”

Sheinbaum celebró la baja de homicidios dolosos en México

MEX4697. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 04/06/2026.-MEX4704. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 04/06/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum agradeció a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por la carta en la que denunció la actitud "injerencista" de funcionarios del Gobierno de EE.UU con el fin de "fortalecer" a la oposición mexicana de derechas. EFE/Isaac Esquivel
EFE. EFE

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