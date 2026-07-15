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Rosario|12

INFANCIAS. Pro Música para Niños se presenta en Teatro del Rayo

Canciones para cuidar y disfrutar con el cuerpo

Con su nuevo espectáculo, el grupo retoma los escenarios con música y juegos y dirección escénica de Ofelia Castillo, quien escribió el guion con Laura Vilche.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Conjunto Pro Musica de Rosario
Pro Música retoma uno de los legados más importantes del quehacer cultural de la ciudad. Gentileza -

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