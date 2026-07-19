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Mundial de Fútbol 2026

De indios y caciques

Del Messi robótico al héroe (im)perfecto, gracias a un grupo de revoltosos.

Ariel Greco
Por Ariel Greco
EAST RUTHERFORD (United States), 19/07/2026.- Lionel Mesi of Argentina (C), Pedri of Spain, and Marc Cucurella of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/SARAH YENESEL
EFE. EFE

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