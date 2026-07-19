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Cultura

TEATRO 21° edición del Festival de Rafaela

Los hinchas del teatro tuvieron su propio Mundial

Las actividades coincidieron con la agenda futbolera y el clima de participación se potenció en la ciudad santafecina. Una edición más reducida en obras, pero particularmente intensa.

María Daniela Yaccar
Por María Daniela Yaccar
Festival de Rafaela El público del encuentro colmó plazas y salas. Prensa

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