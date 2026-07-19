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TEATRO 21° edición del Festival de Rafaela
Los hinchas del teatro tuvieron su propio Mundial
Las actividades coincidieron con la agenda futbolera y el clima de participación se potenció en la ciudad santafecina. Una edición más reducida en obras, pero particularmente intensa.
Por
María Daniela Yaccar
20 de julio de 2026 - 03:53
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Festival de Rafaela
El público del encuentro colmó plazas y salas.
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