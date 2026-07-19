Todo lo que hay para hacer en vacaciones de invierno

Foto “Precisos indecisos”, de Lucía Urriaga y Alejandro del Castillo, en Caras y Caretas 2037. Foto 2: "Manuelita, mi casa es el mundo" se verá en el Teatro Regio. Foto 3 : "El mago de Oz", de Marisé Monteiro, estará en el Cervantes. Foto 4: "Los Astrópicos, un musical infantil inmersivo.

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