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Rosario|12

Murió Rubén Rada, presidente de los veteranos de Malvinas en Santa Fe

📰 Una voz, una memoria de la guerra de Malvinas

Uno de los principales referentes de la causa malvinera en el país, murió este sábado a los 63 años. El recuerdo de Pullaro, Perotti y Monteverde.

José Maggi
Por José Maggi
Ruben Rada ex combatiente de Malvinas. 1962 - 2026
Ruben Rada ex combatiente de Malvinas. 1962 - 2026 Gentileza -

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