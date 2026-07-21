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Buenos Aires|12

CONTRATAPA

La maldición

Vicente Mario di Maggio
Por Vicente Mario di Maggio
UN ASTRO EN SU OCASO ARCHI

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Por Irina Hauser
Mientras vuelan los tarifazos que favorecen a empresas, los empleados no llegan a fin de mes

Ocho de diez trabajadores jerárquicos de la energía están endeudados

Por Leandro Renou
Página 12 en la llegada de la Scaloneta

El emotivo calor popular que recibió a la Selección

Por Santiago Brunetto

El País

Reunión de la mesa política en la Casa Rosada

En medio de internas, el Gobierno busca avanzar con la reforma electoral

Por Melisa Molina
Reunión en Casa Rosada

La Mesa Política de Milei busca destrabar las reformas que siguen empantanadas en el Congreso

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Mientras el país ajusta el cinturón, los senadores cobrarán casi $12 millones desde agosto

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Costo de la canasta de servicios del hogar y transporte

Servicios públicos un 53% más caro

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Suba de las escalas y recategorización

Lo que esconde el discurso de autonomía, colaboración o emprendedurismo

Trabajo en plataformas, riesgo y precarización

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

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