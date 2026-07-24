Entrevista a Mariana Zarankin, psiquiatra especializada en psicoterapia asistida con microdosis de hongos psilocibios.
Sanar sin fórmulas mágicas: el avance de la psicoterapia con hongos psilocibios
Mariana Zarankin, médica de la UBA especializada en psiquiatría y terapia vincular familiar acaba de publicar una guía pionera para el abordaje con microdosis de hongos psilocibios. En diálogo con Las 12, desarma el mito de las “soluciones exprés”, alerta sobre los riesgos del consumo sin acompañamiento y propone un puente entre la neurociencia y el cuidado de los vínculos.