Se reedita “Donde yo no estaba” de Marcelo Cohen, perfecto cruce experimental entre realismo y ciencia ficción.
En un momento de auge de los géneros no realistas, hay que volver a leer con atención el gesto de Marcelo Cohen: inocular a la más deslumbrante ciencia ficción con una dosis de realismo para llevar el experimento híbrido al extremo. La reedición de “Donde yo no estaba”, su novela más larga situada en el mundo imaginario del Delta Panorámico, permite percibir en toda su potencia el brillo utópico de lo posible.