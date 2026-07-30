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Sociedad

Se aconseja a residentes en la zona una máxima alerta por la posibilidad de nuevos temblores

Buscan sobrevivientes tras sismo que mató al menos a 18 personas en Japón

KUMAMOTO, 29 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 29 de julio de 2026 de una vivienda dañada tras un terremoto, en la prefectura de Kumamoto, Japón
Japón Una vivienda dañada tras el terremoto, en la prefectura de Kumamoto. Xinhua -

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