Buscan sobrevivientes tras sismo que mató al menos a 18 personas en Japón

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30 de julio de 2026 - 03:01
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Una vivienda dañada tras el terremoto, en la prefectura de Kumamoto.
Xinhua -
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