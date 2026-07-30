Siempre es de noche

Dentro del ciclo dedicado al director Luis Ortega, este film se centra en una joven armada y un poeta con una extraña condición física que viven en una casa sin conexión con el exterior. Un día toca el timbre un afilador de cuchillos que se enamora a primera vista de la joven. Con Matías Fernández Burzaco, Ornella D’Elia, Daniel Fanego y María Onetto, en la película, la madre de la protagonista es una señora con serios problemas mentales (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

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