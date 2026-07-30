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Rosario|12

Rosario se moviliza contra la extranjerización

Defender a toda la Argentina

Argentina's defender #19 Nicolas Otamendi (L) and midfielder #11 Giovani Lo Celso show a banner that reads in Spanish, "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Desde la CTA Autónoma convocan a ponerse la camiseta contra la ley que impulsa la venta de tierras a extranjeros. AFP. AFP

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