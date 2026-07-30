Tras la reunión entre Nación, Salta, Jujuy y los productores
El contrabando pasó al centro del conflicto por la banana y las provincias reclamaron suspender la desregulación
En la primera reunión técnica tras la polémica resolución 114/26, la Nación defendió la eliminación de la barrera fitosanitaria. Pero los gobiernos de Salta y Jujuy junto a los productores insistieron en que la medida favorece el contrabando de bananas y aumenta el riesgo de ingreso de enfermedades como el fusarium. Las provincias pidieron suspenderla por 90 días.