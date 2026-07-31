Entrevista a Danielle Santana, activista afrofeminista: “es muy importante que no vuelva el bolsonarismo en Brasil”
Diálogo con la activista afrofeminista brasileña que vive entre Buenos Aires y Río de Janeiro y es una de las coordinadoras del núcleo del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil en la Argentina. En 2016 fue candidata a concejala por Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense del estado de Río de Janeiro, el mismo año en que Marielle Franco se postuló y fue electa en la capital fluminense. Madre de una niña afroargentina, en este año electoral, Danielle participa de las campañas de Lula y referentes políticas que se postulan al Parlamento de Brasil.