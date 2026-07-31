Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Otras voces

lecturas Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Sáenz vuelve a hacerse cargo del costo de una decisión de Milei

Salta y Jujuy anunciaron que sostendrán por cuenta propia la protección a la banana

Por Maira López
El gobierno jujeño anunció que descontará los días de huelga a afiliados de ADEP

Tras 3 días de paro, habrá asambleas docentes para definir cómo sigue la protesta en Jujuy

Por Mariana Mamaní
Denuncian persecución

Médico afirma que el PAMI le quitó la cápita de pacientes por quejarse

Jornada de protesta de los gremios docentes de la provincia

En cada esquina, se hicieron escuchar

Exclusivo para

Seguridad en los clubes

Antecedentes obligatorios y alertas en tiempo real: el modelo de Córdoba para blindar el fútbol infantil

Sumó u$s 7343 millones en el período. En términos reales, 6,1% menos que en 2025

Cayó la inversión real en el primer semestre

Por Mara Pedrazzoli
Una regulación gubernalmental intenta limitar la adicción a novios virtuales con IA

En China los algoritmos ya no podrán dar amor

Por Julián Varsavsky
Legislatura bonaerense

Con aliados, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras a extranjeros en la provincia

El País

Hay vida inteligente después de Milei

Por Emir Sader
El DNU que modifica la ley de migraciones

Milei prohíbe los discursos de odio como los que suele proferir

Por Luciana Bertoia
La opinión de un exintegrante de la ONU sobre un eventual pronunciamiento a favor de CFK

“Las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes”

Por Irina Hauser
Entrevista con la especialista Ana Paula Penchaszadeh

“El DNU de Milei deja a los migrantes en una situación mucho más vulnerable”

Por Matías Ferrari

Economía

Sumó u$s 7343 millones en el período. En términos reales, 6,1% menos que en 2025

Cayó la inversión real en el primer semestre

Por Mara Pedrazzoli
La cotización minorista se ubica en 1510 pesos para la venta

Dólar estable y suba de acciones locales

Javier Milei presentó su proyecto para desmantelar el control al sistema financiero

Sin política financiera y el poder a los mercados

Por Raúl Dellatorre
Incrementos que se vienen en transporte y otros servicios

Nuevo mes y nuevos aumentos

Sociedad

Una regulación gubernalmental intenta limitar la adicción a novios virtuales con IA

En China los algoritmos ya no podrán dar amor

Por Julián Varsavsky
Hay al menos 34 víctimas fatales

El fuerte calor complica las tareas de rescate en Japón

El hogar fue clausurado provisoriamente

Detuvieron al cuidador que agredió a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Entre 19 y 24 años

El 75 por ciento de los jóvenes argentinos terminó la secundaria

Por Santiago Brunetto

Deportes

El presidente de la FIFA, dispuesto a todo para imponer su plan privatizador

El mensaje de Infantino que destapó la olla

Respuesta ante el avance de la privatización del fútbol que propone Infantino

La UEFA amenaza con no jugar los Mundiales

El equipo de Sampaoli sigue sin poder ganar en el campeonato

Vélez le ganó a Talleres en Córdoba y es uno de los punteros

Otro revés para el plan privatizador de Infantino

Concacaf tambien le dijo no a la propuesta de la FIFA