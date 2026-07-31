Prohíben nuevos ingresos en tres comisarías clausuradas que alojaban mujeres en condiciones inhumanas
La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, presentó una acción colectiva de habeas corpus en favor de las personas detenidas en los calabozos de las comisarías tercera de Berazategui, sexta de Quilmes- Ezpeleta y tercera de Florencio Varela. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes hizo lugar a la presentación tras verificar el agravamiento de las condiciones de detención, prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas a esas dependencias y ordenó el traslado de quienes estaban allí alojadas.