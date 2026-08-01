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Córdoba|12

Cine nacional

El cine provincial gana espacio: la iniciativa de Córdoba para eximir de impuestos a las salas de exhibición

A través del innovador programa IECA, la Provincia busca potenciar la industria audiovisual, ampliar pantallas y generar nuevas audiencias mediante una fuerte articulación público-privada.

Más pantallas para el cine local. Beneficios impositivos a salas de toda la provincia. Prensa Gobierno

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