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Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender

Otro estadio para C.R.O, la gira de Acru, la precuela de “Martes 13″ y mucho más

Versiones para todos los gustos, campeones argentinos, spin-offs de sagas clásicas, ciclos de creatividad y shows de fin de año.

Buenos Aires Trap 2024, día 2-09/12/2024
C.R.O en escena con Barderos Alejandra Morasano

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