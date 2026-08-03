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El Mundo

Los centros de acogida de la ciudad española albergan a 862 menores no acompañados

Ceuta, la frontera caliente: crisis humanitaria y diferencias en el Gobierno de Sánchez

Las muertes en el mar y el hacinamiento juvenil reabren el debate sobre la geopolítica con el norte africano.

Héctor Barbotta
Por Héctor Barbotta
CEUTA, 03/08/2026.- Cientos de inmigrantes marroquíes descansan en las calles de Ceuta, este lunes. La vigilancia en el entorno de la frontera del Tarajal, tanto por vía marítima como terrestre, así como los nuevos medios de contención en la zona con la instalación de una barrera en el mar han reducido al mínimo las entradas a nado desde Marruecos. EFE/Reduan
Cientos de inmigrantes marroquíes están en situación de vulnerabilidad en las calles de Ceuta. EFE. EFE

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