Misiones: cómo es el pueblo que tiene el 80 por ciento de sus tierras en manos extranjeras

Las Cataratas del Iguazú

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS PUERTO IGUAZU, MISIONES, OCTUBRE 14:Las Cataratas del Iguazú recuperaron por completo su caudal de agua normal y se consolidan como principal destino turístico para los viajeros del exterior, al punto que para cuando concluya 2006 habrán superado el millón de visitantes. Foto NA:Pablo Lasansky/plzzzz

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