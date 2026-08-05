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Radio 750

El sueño húmedo de Javier Milei

Misiones: cómo es el pueblo que tiene el 80 por ciento de sus tierras en manos extranjeras

Puerto Libertad es propiedad, casi en su totalidad, de una empresa chilena de forestación. Cómo es la vida y que consecuencias acarrea esta situación.

Las Cataratas del Iguazú
Las Cataratas del Iguazú zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS PUERTO IGUAZU, MISIONES, OCTUBRE 14:Las Cataratas del Iguazú recuperaron por completo su caudal de agua normal y se consolidan como principal destino turístico para los viajeros del exterior, al punto que para cuando concluya 2006 habrán superado el millón de visitantes. Foto NA:Pablo Lasansky/plzzzz archivo

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