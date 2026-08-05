Misiones: cómo es el pueblo que tiene el 80 por ciento de sus tierras en manos extranjeras

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05 de agosto de 2026 - 19:06
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Las Cataratas del Iguazú
zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS PUERTO IGUAZU, MISIONES, OCTUBRE 14:Las Cataratas del Iguazú recuperaron por completo su caudal de agua normal y se consolidan como principal destino turístico para los viajeros del exterior, al punto que para cuando concluya 2006 habrán superado el millón de visitantes. Foto NA:Pablo Lasansky/plzzzz
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