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Los servicios, por las nubes
El aumento de la luz en el interior encendió la furia y los cañones apuntan a Milei
Vecinos recibieron facturas por más de 900 mil pesos en algunos casos. En La Costa iniciaron una protesta frente a la municipalidad, que puso equipos a disposición.
14 de agosto de 2026 - 23:17
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Los vecinos protestaron por el aumento luz en La Costa
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