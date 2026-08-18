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Escrita y dirigida por Ian Shifres y Ana Schimelman
“Derecho de piso”, el infierno de las relaciones laborales
Desde el humor, la exageración y el lenguaje del musical, la obra en la sala Caras y Caretas cuestiona ese supuesto mandato de “sufrir para después brillar”.
Por
Josefina Frega
18 de agosto de 2026 - 20:15
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Derecho de piso
"Nos interesa la propuesta estética y ficcional por encima de una bajada de línea", dicen los autores.
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