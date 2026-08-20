“De Fidel aprendimos”: Díaz-Canel defendió las reformas en Cuba y volvió a apuntar contra Washington

Diaz Canel

Screen grab from footage broadcast by Cuban official TV on March 13, 2026, showing Cuba's President Miguel Diaz-Canel speaking next to an image of late Cuban leader Fidel Castro during a meeting with the communist-governed island's top authorities in Havana. President Miguel Diaz-Canel said on March 13 that Cuban and US officials recently held talks as President Donald Trump's administration piles pressure on the communist island. (Photo by CUBA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CUBA TV " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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