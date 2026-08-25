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Sociedad

Nublado y fresco

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 25 de agosto

Se espera una temperatura máxima de 14 grados en la Ciudad.

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La tenencia de la tierra

“La democracia tiene una deuda eterna con los pueblos originarios; nos aplican desalojos exprés sin ley”

Por Adriana Meyer
Los trabajadores recibieron mensajes a sus celulares con la propuesta

Otro paso al vaciamiento del CNEA

Economía

Escrituras en CABA

Cayeron 9% durante julio

Dudas sobre las tasas de interés y pesos disponibles

El dólar oficial volvió a subir

En la caída general del consumo, se desploman las ventas de productos de limpieza

Resignar la higiene para comprar comida

Por Leandro Renou
Datos de Ferreres

La producción industrial sigue en el pozo

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