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Buenos Aires|12

La Unión Industrial bonaerense se mete en el debate económico

Coparticipación e Ingresos Brutos, en el centro de los reclamos de los industriales conducidos por Techint

Las autoridades de la UIPBA presentaron una propuesta al gobierno bonaerense para ingresar en la próxima Ley Fiscal Impositiva. Los planteos.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Alejandro Gentile, tiular de la UIPBA
Alejandro Gentile, el hombre de Techint al frente de la UIPBA Prensa -

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