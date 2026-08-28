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Entrega de patrulleros en La Matanza
Espinoza a Milei: “No se hace política con la seguridad”
La Provincia y el municipio sumaron 400 nuevos móviles en lo que va del año y ya superaron los 1.150 vehículos destinados al distrito.
28 de agosto de 2026 - 22:33
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Kicillof y Epinoza encabezaron la entrega de patrulleros en La Matanza
Kicillof, entrega de patrulleros en La Matanza
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