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Buenos Aires|12

Encuentro de la CSIRA en Cañuelas, en la previa del Día de la Industria

“Si se muere la industria, van a quedar 20 millones de argentinos en la miseria o en el pluriempleo”

Más de 620 representantes del mundo sindical, empresario, educativo y científico se reunieron en Cañuelas para discutir una agenda industrial de cara a 2027. El encuentro dejó propuestas sobre empleo, formación técnica, financiamiento, mercado interno y desarrollo tecnológico, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial sobre la producción y el trabajo.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
Encuentro de sindicatos industriales en Cañuelas
Encuentro de sindicatos industriales en Cañuelas Encuentro de sindicatos industriales en Cañuelas Gentileza -

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