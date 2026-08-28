Encuentro de la CSIRA en Cañuelas, en la previa del Día de la Industria
“Si se muere la industria, van a quedar 20 millones de argentinos en la miseria o en el pluriempleo”
Más de 620 representantes del mundo sindical, empresario, educativo y científico se reunieron en Cañuelas para discutir una agenda industrial de cara a 2027. El encuentro dejó propuestas sobre empleo, formación técnica, financiamiento, mercado interno y desarrollo tecnológico, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial sobre la producción y el trabajo.