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La justicia de Ecuador declaró culpable de corrupción al expresidente Lenin Moreno

La Fiscalía pide seis años y seis meses de prisión para Moreno. La esposa del exmandatario, su hija, sus dos hermanos y su cuñada fueron hallados cómplices de cohecho.

Ecuador's former President (2017-2021) Lenin Moreno (R) and his wife, Rocio Gonzalez Navas, arrive at the National Court in Quito on August 28, 2026
Lenin Moreno y su esposa, Rocío González Navas acudieron a la Corte Nacional en Quito RODRIGO BUENDIA. AFP

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