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No descarta subir las tasas

La inflación preocupa en EE.UU: el presidente de la Reserva Federal pidió sostener la meta de 2 puntos por año

Las políticas arancelarias del gobierno de Trump son señaladas como un factor que alimenta la inflación.

Central Bankers Attend Annual Jackson Hole Economic Symposium JACKSON HOLE, WYOMING - AUGUST 28: Federal Reserve Chairman Kevin Warsh at the Jackson Hole Economic Symposium August 28, 2026 in Jackson Hole, Wyoming. During a speech at the conference Friday Warsh expressed concern about high inflation. Natalie Behring/Getty Images/AFP (Photo by NATALIE BEHRING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) NATALIE BEHRING. Getty Images via AFP

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