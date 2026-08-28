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“Una situación personal que no pude manejar”: la particular definición de Cerimedo tras ser acusado por intento de femicidio

El consultor de ultraderecha compartió una carta desde la cárcel. Allí respaldó la postura del presidente Rodrigo Paz, que había salido a desligarse de su asesor.

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