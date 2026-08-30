Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Entrevista a Andrea Paz, secretaria de la CGT del departamento General Onligado

La construcción de alternativa “Kicillof 2027″

”El norte santafesino tiene voz, tiene proyecto y tiene la firme convicción de ser protagonista", remarcó a este diario la dirigente gremial.

Rubén Milito
Por Rubén Milito
Andrea Paz, secretaria general de SITRAM Reconquista, secretaria adjunta de FESTRAM y titular de la CGT del Departamento General Obligado. Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Sabino Vaca Narvaja sobre China, desarrollo y proyecto nacional en Argentina

Le ganaron 2-1 a Países Bajos y subieron al podio

Medalla de bronce para Los Leones en el Mundial de Hockey

CONTRATAPA

La estúpida felicidad

Por Adrián Abonizio
Entrevista a Andrea Paz, secretaria de la CGT del departamento General Onligado

La construcción de alternativa “Kicillof 2027″

Por Rubén Milito

Exclusivo para

CINE "Una quinta en Portugal", el nuevo largometraje Avelina Prat, se estrena la primera quincena de septiembre

Amar, temer, partir

Por Diego Brodersen
El Abierto de Estados Unidos contará con el regreso de Carls Alcaraz

US Open: Con 13 argentinos arranca el último Grand Slam del año

Los problemas del club exceden a los malos momentos futbolísticos

River, Panzeri y la teoría del despilfarro

Por Gustavo Veiga
Un balance de los asombrosos Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Beijing

Ya corren más rápido que nosotros

Por Julián Varsavsky

El País

Sabino Vaca Narvaja sobre China, desarrollo y proyecto nacional en Argentina

Alejandra Monteoliva confirmó que los casos aumentaron un 30%

Bajos sueldos, sin obra social y con deudas, las historias detrás de los suicidios en las fuerzas de seguridad

Por Celeste del Bianco
La increíble campaña contra Lula da Silva

Fernando Cerimedo y una falsa crisis migratoria en Brasil

Por Raúl Kollmann

¿Distopía o futuro previsible?

Por Jorge Alemán

Economía

Opinión

Día de la industria: nada para festejar

Por Hernán Letcher
Los curiosos planes del Gobierno para el salario mínimo

Ofrece lo que hay, niega lo que falta

Por Mara Pedrazzoli
Presión e internas por la necesidad de medidas económicas de impacto social positivo

Milei y el traumático sepelio del modelo

Por Leandro Renou
Panorama económico

Maquillado para pasar la gorra

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Sol y nubes en un día casi primaveral

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de agosto

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de agosto

Un balance de los asombrosos Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Beijing

Ya corren más rápido que nosotros

Por Julián Varsavsky
Crisis climática y antecedentes de catástrofes naturales en el país

Ley de Glaciares: la tragedia en Nepal reactivó los reclamos argentinos por la desprotección de los ecosistemas

Por Manuela Tobia

Deportes

Le ganaron 2-1 a Países Bajos y subieron al podio

Medalla de bronce para Los Leones en el Mundial de Hockey

El Fortín igualó 1-1 con Riestra como visitante

Torneo Clausura: Vélez empató pero debió haber ganado

Las albicelestes ratificaron su laureada historia

Leonas campeonas: El camino dorado renueva la alegría

Por Malva Marani
El Globo no pudo vencer a Estudiantes de Rio Cuarto

Torneo Clausura: empató Huracán y pidieron que se vayan todos