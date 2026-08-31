Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 31 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 31 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 31 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 31 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 31 de agosto de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Opinión
La ficción y sus políticas
Por
Lila María Feldman
31 de agosto de 2026 - 14:28
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La dramaturgia de Pensotti en "La obra"
Nurith Wagner-Strauss
Temas en esta nota:
teatro argentino
Memoria
Últimas Noticias
Los derechos de un Presidente y las limitaciones de cierta derecha
Por
Néstor Abramovich
"Por otra noche como esta doy mi vida"
El emotivo video de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección
"Nos preocupa", dijo Marcelo Colombo
La Iglesia católica pidió una solución para los endeudados
"Me voy con tranquilidad y orgullo"
Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: “Duele en el alma”
Exclusivo para
Dijo haber ganado USD 10 mil en 2025
Sin rastro del botín de $LIBRA, Milei finalmente presentó su declaración jurada
Por
Matías Ferrari
Septiembre llega con suba de tarifas en servicios esenciales
Aumenta todo menos el sueldo
El “no” a la integración con la UE ganó en el referéndum
Islandia rechaza retomar las negociaciones para entrar en la Unión Europea
Una exfuncionaria del FMI pidió mayor flexibilidad cambiaria
Dólar más alto y más divisas
El País
Los derechos de un Presidente y las limitaciones de cierta derecha
Por
Néstor Abramovich
"Nos preocupa", dijo Marcelo Colombo
La Iglesia católica pidió una solución para los endeudados
Los periodistas acreditados encontraron sus cajones abiertos y revueltos
Un nuevo hostigamiento a la prensa en la Casa Rosada
Por
Melisa Molina
Por decreto
El Gobierno anunció un aumento por encima de la inflación para militares y fuerzas de seguridad
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 31 de agosto de 2026
Una exfuncionaria del FMI pidió mayor flexibilidad cambiaria
Dólar más alto y más divisas
Septiembre llega con suba de tarifas en servicios esenciales
Aumenta todo menos el sueldo
Las consultoras proyectan 2 por ciento de inflación para agosto
Bajan los alimentos, ante un consumo frenado
Sociedad
Disputa legal entre dos grupos de fieles
Suspendieron el desalojo en una sinagoga en Flores
Por contener benceno y otras sustancias tóxicas
Prohibieron la venta de juguetes Squishy por riesgos para la salud
Temperaturas agradables
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 31 de agosto
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 31 de agosto
Deportes
"Por otra noche como esta doy mi vida"
El emotivo video de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección
"Me voy con tranquilidad y orgullo"
Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: “Duele en el alma”
Jornada histórica en Flushing Meadows
Mariano Navone, luego de vencer a Djokovic: “Es uno de los mejores momentos que viví”
Fecha 13 del calendario
Semana de carrera en la Fórmula 1: Franco Colapinto vuelve a Monza