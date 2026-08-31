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Segunda temporada
“Los caballeros”, por Netflix: aristocracia criminal
Con la horma y el sello de Guy Ritchie, la historia sigue a un duque al frente de un imperio canábico.
Por
Federico Lisica
31 de agosto de 2026 - 03:01
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"Los caballeros".
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