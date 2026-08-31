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Rosario|12

Organizaciones advierten sobre el endeudamiento en barrios populares

Un problema social que explota individualmente

La Poderosa salió a encuestar en barrios populares de Santa Fe y Rosario. Señalan que las familias más vulnerables se endeudan con prestamistas ligados al delito.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
La garganta poderosa-14/11/2024
Claudia Albornoz es referente de La Poderosa y vive en barrio Chalet de Santa Fe. AFP

Temas en esta nota:

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