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Radio 750

El editorial de Víctor Hugo Morales

Una vacuna contra la injusticia

En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana analizó la llamada causa por el “vacunatorio VIP” y aseguró que es inconsistente la visión de la Justicia respecto a otras situaciones similares.

Víctor Hugo Morales
Leandro Teysseire

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