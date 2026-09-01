El país que se cura con rifas: masiva protesta médica expone el colapso del sistema de salud en Paraguay
Una histórica medida de fuerza de los profesionales de la salud mantiene suspendidas las consultas y cirugías programadas en todo el territorio paraguayo frente al ajuste estatal. La protesta visibiliza un sistema sanitario desabastecido donde los pacientes organizan rifas y polladas para comprar desde gasas hasta fármacos básicos, mientras los profesionales encadenan guardias de 24 horas sin descanso reglamentado para subsistir.