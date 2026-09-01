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Cultura

Empieza el 9 de septiembre

FIBA 2026: artistas de 11 países llegan a Buenos Aires para una nueva edición del festival

Habrá producciones locales, de América Latina, Europa y Asia. Además, se entregará el Premio Germán Rozenmacher y se realizará el Mercado/FIBA.

El FIBA se extenderá hasta el 20 de septiembre. Imagen Web

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