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Escuchá Página|12

Presenta la biografía del autor en el Centro Cultural Caras y Caretas

Silvina Pachelo: “Que resurja Favio en este contexto habla de que es necesario volver a esos referentes”

En Radio 750, la periodista y escritora y coautora de “Leonardo Favio. Nadie puede olvidarlo” contó detalles de su participación.

Leonardo Favio, cineasta, músico.
Leonardo Favio, cineasta, músico. Leonardo Favio, cineasta, músico. Archivo -

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