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"Sanarte" será el 20 de septiembre
Un especáculo murguero a beneficio del Materno Infantil
Organizado por la murga marplatense Lavate y Vamo, copará el escenario de la Sala Piazzolla con un line up que reúne murga, tango, candombe, malabares y artes plásticas.
03 de septiembre de 2026 - 20:47
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"Sanarte", de la murga marplatense Lavate y Vamo.
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