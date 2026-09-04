Legisladoras de todo el arco opositor cierran filas contra el proyecto de ley de falsas denuncias
La fuerza política organizada
Legisladoras de la oposición se unieron en una estrategia conjunta para cerrar las hendijas por donde quieren pasar el proyecto de ley sobre falsas denuncias, de la radical Carolina Losada y su principal impulsora, Patricia Bullrich. La mesa de trabajo legislativa “No son falsas denuncias, faltan denuncias”, discutió el no-Estado de Milei y propuso retomar la batalla por una reforma judicial feminista.