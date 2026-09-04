El protagonismo popular y la reconstrucción del peronismo
Pablo Moyano: “El poder real no acepta que un negro le pare el país o le llene un estadio de River”
Desde la sede de Camioneros, el líder sindical analiza el impacto del ajuste y exige un debate sin concesiones dentro del peronismo. Frente al desencanto social y la abstención, Moyano llama a romper con el egocentrismo dirigencial, asumir los errores del pasado y recuperar las calles para construir una alternativa donde los sectores trabajadores, populares y negros dejen de ser acompañamiento y pasen a conducir.