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El protagonismo popular y la reconstrucción del peronismo

Pablo Moyano: “El poder real no acepta que un negro le pare el país o le llene un estadio de River”

Desde la sede de Camioneros, el líder sindical analiza el impacto del ajuste y exige un debate sin concesiones dentro del peronismo. Frente al desencanto social y la abstención, Moyano llama a romper con el egocentrismo dirigencial, asumir los errores del pasado y recuperar las calles para construir una alternativa donde los sectores trabajadores, populares y negros dejen de ser acompañamiento y pasen a conducir.

Por Federico Pita
Pablo Moyano Entrevista exclusiva para NEGRX desde la sede central del sindicato de Camioneros. NEGRX

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