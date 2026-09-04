Entrevista a María Riot por su labor en Pepita la Pistolera
Cómo las trabajadoras sexuales se metieron delante y detrás de cámara en la película de Lucía Puenzo
Entre la memoria del Mar del Plata de los años 80 y los desafíos del contexto actual, María Riot analiza el entramado de impunidad policial y mediática que retrata el nuevo film de Lucía Puenzo. Desde su rol como actriz y activista con doce años de trayectoria, sostiene que la discusión de fondo no es a favor o en contra de la prostitución, sino qué respuestas de protección y derechos se ofrecen frente a la clandestinidad.