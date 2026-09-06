La obra reunida y redescubierta del escritor cordobés Antonio Oviedo.
Autor de narraciones, ensayos y crítica sobre literatura, cine y artes visuales, el escritor cordobés Antonio Oviedo es un tesoro oculto todavía a redescubrir. En este sentido, la publicación de su “Obra reunida” en dos tomos por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba es un verdadero acontecimiento. En esta entrevista Oviedo recorre las líneas fundamentales de su creación y su actividad incesante también en la traducción y el periodismo.