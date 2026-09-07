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Rosario|12

Cifras de la Corte denotan que la mentada "industria del juicio" no es tal

Los números desmienten los relatos laborales

La Corte Suprema reveló que 9 de cada 10 reclamos que llegan a juicio fueron mal rechazados. Y cuestionó los dictámenes de las comisiones médicas de la SRT.

Luis Bastús
Por Luis Bastús
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