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Escolta del Barcelona

Liga de España: Lucas Boyé metió tres para el sorprendente Alavés

El exNewell’s y River fue figura contra el Osasuna. El Barcelona sigue desfilando.

Vitoria, 06/09/2026.- El delantero argentino del Alavés, Lucas Boyé, celebra el primer gol del equipo vitoriano durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Laliga EA Sports que disputan este domingo Alavés y Osasuna en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
Lucas Boyé celebra el primero de sus goles. Le quedaban dos gritos más. EFE. EFE

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