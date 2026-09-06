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La reaparición del entrenador de la Selección Argentina

Scaloni reapareció en el GP de Monza para alentar a Colapinto

Este lunes la AFA dará a conocer información sobre los amistosos de la Selección en la próxima fecha FIFA.

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Lionel Scaloni, sonriente en Monza, Italia. CAPTURA VIDEO. CAPTURA VIDEO

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