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Miles de pacientes asisten a la Guardia Odontológica
Un servicio con la puerta abierta
En el primer semestre del año, atendieron a 5446 pacientes, y reafirmaron su rol indispensable en la salud pública regional.
Por
Victoria Arrabal
07 de septiembre de 2026 - 03:06
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