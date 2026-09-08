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Últimas Noticias

SANTA FE. Buscan crear un registro de afectados por empresas desarrollistas

Para que las desarrolladoras no puedan construir más si no cumplen

Presenta su libro Diario de una malaventura

Marcelo Sain: “Hay un lío bárbaro para gestionar la seguridad pública en el país”

En Buenos Aires la justicia frenó el nuevo régimen penal juvenil, mientras Mendoza avanza con su implementación

Después de las sanciones impuestas por Londres

El gobierno israelí cruzó al Reino Unido: cerró el consulado y prohibió la entrada a ciudadanos británicos

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A 40 años del disco "Consumación o consumo"

Fricción: el malentendido de la vanguardia de los ’80

Por Yumber Vera Rojas
Discapacidad y endeudamiento

Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles

La extremista Alternativa para Alemania busca aliados tras el gran triunfo en esa región

La izquierda puede ser clave para que la ultraderecha forme gobierno en Sajonia-Anhalt

La mayoría podría encogerse hacia 2100

Revelan cómo el calentamiento de los océanos modificará el tamaño de animales marinos

Por Pablo Esteban

El País

Venta irregular de lotes en Bariloche

La libertaria Lorena Villaverde suma embargos

Por Luciano Barroso
Confirmaron sobreseimientos

La Cámara Federal de Milei salió al auxilio de Macri y Caputo

Por Luciana Bertoia
Discapacidad y endeudamiento

Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles

Víctimas de hostigamiento por deudas

“Hay que elegir entre comer o endeudarse”

Economía

La inflación acumulada durante 2026 es de 21,5%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 8 de septiembre de 2026

El sábado, cámaras empresarias debatieron el apoyo al Gobierno por Malvinas

Fiebre de comunicados por la noche

Un plan equivocado, que genera sufrimiento innecesario en la sociedad

Encuestas críticas sobre la economía de Milei

Sociedad

En Buenos Aires la justicia frenó el nuevo régimen penal juvenil, mientras Mendoza avanza con su implementación

Los delincuentes están prófugos

Robo exprés en el Museo Renoir de Francia: en menos de cinco minutos, se llevaron dos cuadros valuados en 10 millones de dólares

Se lavó las manos y culpó "al kirchnerismo"

Pruebas PISA 2025: el Gobierno acusó a las “gestiones anteriores” de los malos resultados

Riesgo para la salud

Anmat advierte sobre la venta ilegal de medicamentos e inyecciones para adelgazar

Deportes

A los 39 años sigue haciendo historia

Lionel Messi, otra vez nominado al Balón de Oro

Se viene la segunda fase

Torneo Clausura: cómo están hoy los cruces de Octavos de Final

Insua vuelve al caos de San Lorenzo

Por Daniel Guiñazú
Diálogo exclusivo con Evelina Cabrera, exfutbolista, entrenadora y dirigente

“Hay muchas mujeres trabajando para el desarrollo del deporte”

Por Florencia Castro