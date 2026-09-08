Con al menos cinco víctimas, al ex asesor de la Legislatura se lo acusa de corrupción de menores, abusos y reducción a la servidumbre
Nueva acusación contra Villarreal: investigan como víctima a un niño de su propia familia
En la causa por abuso que se investiga en Villa de María de Río Seco, en el norte cordobés, la fiscal Analía Cepede amplió la imputación contra José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del exlegislador Ramón “Cañito” Flores, tras identificar a un niño con vínculo familiar como nueva víctima.