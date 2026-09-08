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La agenda del NO | Recitales del martes 8 al martes 15 de septiembre

Ozuna en el Movistar Arena, Gauchito Club en C Art Media, el estreno de Meien y los Astros y más shows

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Gauchito Club en el Quilmes Rock-07/04/2025
Gauchito Club El grupo mendocino sigue con su despliegue federal y mete doble función en C Art Media, el viernes 11 y el sábado 12. Cecilia Salas

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